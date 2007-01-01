Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина725 мм
- Глубина850 мм
- Высота980 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Вес13 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки820 мм
- Высота упаковки710 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.44 м3
- Габариты упаковки для логистики880
- Изделия стопируютсяНет