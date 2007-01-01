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Настоящее фото товара Кресло Рон охра, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Рон охра
26 оценок
16 09033
23 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Кресло Рон охра

Артикул: CH-004-285
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина725 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота980 мм
  • Глубина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В зависимости от регулировки общей высоты кресла, высота подлокотников от пола составляет 66-76 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина725 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота980 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Вес13 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки710 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Габариты упаковки для логистики880
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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