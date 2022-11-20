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Полукресло Самбука, велюр

Артикул: CH-050-147
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Обивкаart-deco barkhan/велюр bella 21
  • Цвет ножекМорилка венге
  • Материал ножекбук
  • Цветжелтый, синий
  • Страна изготовленияРоссия

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