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Стул Claus

Артикул: CH-053-372
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Claus лишен всего лишнего, имеет мягкое сиденье и устойчивые ножки закругленной формы. Жесткость конструкции обеспечивают горизонтальные перекладины ножек, благодаря чему стул способен выдержать большую нагрузку.

Стулья Hansen изготавливаются из натурального дерева.
Каждый новый стул — это уникальная модель, второй такой нет. Стильный дизайн, а также привлекательный внешний вид отлично дополнят любой интерьер.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (эмаль черная)
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Preston 130)

Можно выбрать цвет покрытия древесины

Изготавливается под заказ
Срок изготовления — 30 дней

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес9 кг
  • Обивкаткань Letto
  • Каркасмассив натурального дерева (бук)
  • Цветбежевый

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