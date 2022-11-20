Характеристики товара
Описание
Стул Claus лишен всего лишнего, имеет мягкое сиденье и устойчивые ножки закругленной формы. Жесткость конструкции обеспечивают горизонтальные перекладины ножек, благодаря чему стул способен выдержать большую нагрузку.
Стулья Hansen изготавливаются из натурального дерева.
Каждый новый стул — это уникальная модель, второй такой нет. Стильный дизайн, а также привлекательный внешний вид отлично дополнят любой интерьер.
МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (эмаль черная)
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Preston 130)
Можно выбрать цвет покрытия древесины
Изготавливается под заказ
Срок изготовления — 30 дней
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина610 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес9 кг
- Обивкаткань Letto
- Каркасмассив натурального дерева (бук)
- Цветбежевый