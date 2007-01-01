Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Клэйн MR-7 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Клэйн MR-7 / черный
10 оценок
8 090
Стул на металлокаркасе Клэйн MR-7 / черный - фото 1Стул на металлокаркасе Клэйн MR-7 / черный - фото 2Стул на металлокаркасе Клэйн MR-7 / черный - фото 3Стул на металлокаркасе Клэйн MR-7 / черный - фото 4Стул на металлокаркасе Клэйн MR-7 / черный - фото 5Стул на металлокаркасе Клэйн MR-7 / черный - фото 6Стул на металлокаркасе Клэйн MR-7 / черный - фото 7Стул на металлокаркасе Клэйн MR-7 / черный - фото 8

Стул на металлокаркасе Клэйн MR-7 / черный

Артикул: CH-081-646
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - черный; Ширина - 50; Глубина - 56; Высота - 81; Ширина сиденья - 42; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 48;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекконусные
  • Цветкоричневый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки710 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

