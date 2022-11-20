Товар в корзине. Перейти
Стул Eames DSW DEEP, темные ножки - фото 1Видеообзор стула Eames от ChiedoCover - видео 2

Стул Eames DSW DEEP, темные ножки

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
Следующий Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки
Стул Eames DSW DEEP, белые ножки

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес4.8 кг
  • Материал каркасаметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый, коричневый

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

Стул Азия 25ммНастоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
121Хит

Стул Азия 25мм

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99023
2 560 ₽
14

Стул Патрик 20мм Лайт

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Декор на стул Кьявари 01, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽
13

Декор на стул Кьявари 01

Подушка 01 для стула Кьявари, 5смНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
6

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см

Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05 Настоящее фото товара Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05 , произведённого компанией ChiedoCover
от14 79023
19 170 ₽
8

Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05

Стол Eames DSW, круглый, D 100смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
8

Стол Eames DSW, круглый, D 100см

В наличии 67 шт.
Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Circle 6, 24Настоящее фото товара Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Circle 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
10

Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Circle 6, 24

Одеяло Бамбук мф облегченное уп.люксНастоящее фото товара Одеяло Бамбук мф облегченное уп.люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
10

Одеяло Бамбук мф облегченное уп.люкс

Настоящее фото товара Стеновые панели, ясень, цвет орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
12

Стеновые панели, ясень, цвет орех

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Настоящее фото товара Настольная лампа Bubble Dreams, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена
15

Настольная лампа Bubble Dreams

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Подсветка Gleam белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
9

Подсветка Gleam белый

В наличии 50 шт.
Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 27 шт.