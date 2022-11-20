Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина530 мм
- Глубина570 мм
- Вес4.8 кг
- Материал каркасаметалл, пластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбелый, коричневый
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Декор на стул Кьявари 01
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см
Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Circle 6, 24
Одеяло Бамбук мф облегченное уп.люкс
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Прихожая лофт Нагпур
Настольная лампа Bubble Dreams
Подсветка Gleam белый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло