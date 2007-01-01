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Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый
10 оценок
5 090
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Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый - фото 1Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый - фото 2Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый - фото 3Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый - фото 4Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый - фото 5Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый - фото 6Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый - фото 7Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый - фото 8Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый - фото 9

Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый

Артикул: CH-051-401
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота920/1130 мм
  • Глубина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул барный Ольхан, белый, цвет основания белый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул барный Ольхан, черный велюр, цвет основания белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота920/1130 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья610/820 мм
  • Вес13.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Вес упаковки8.8 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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