Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота895 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Вес4.4 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
