Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Элис вел, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Элис вел
9 оценок
8 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Элис вел - фото 1

Стул Элис вел

Артикул: CH-072-024
9 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекколесное основание
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Clouds 360, белый, черный
Фотография товара Стул Clouds 360, белый, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый
Фотография товара Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекколесное основание
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе поворотные

Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross square полубарный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross square полубарный, синий

8
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар кросс скуар полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Фаетон Бар кросс скуар полубарный

9
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул Фаетон Кросс конус, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Фаетон Кросс конус, синий

5
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Бар скуар полубарный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Родео Бар скуар полубарный, желтый

14
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Бар скуар полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Родео Бар скуар полубарный

15
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Бар кросс скуар полубарный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Терра Бар кросс скуар полубарный, желтый

5
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Бар кросс конус полубарный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Терра Бар кросс конус полубарный, серый

7
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Понти, светло-коричневый, бежевые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Понти, светло-коричневый, бежевые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
22 2904
22 990 ₽Оптовая цена

Стул офисный Понти, светло-коричневый, бежевые ножки

26
В пути 33 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Понти, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Понти, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
22 2904
22 990 ₽Оптовая цена

Стул офисный Понти, бежевый

26
В пути 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Техник, вращающийся, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Техник, вращающийся, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Техник, вращающийся, темно-серый

26

Товар в корзине

Стул Элис вел
Стул Элис вел
8 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Скидка 5% для постоянных клиентов!
Скидка 5% для постоянных клиентов!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 11.12.2025 Мягкие стулья
Мягкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности