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Настоящее фото товара Стул Элис вел, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Элис вел, зеленый
11 оценок
8 390
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Стул Элис вел, зеленый - фото 1

Стул Элис вел, зеленый

Артикул: CH-071-985
11 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекколесное основание
  • Цветзеленый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекколесное основание
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
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