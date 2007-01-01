Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Эрд барный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Эрд барный
8 оценок
27 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Эрд барный - фото 1Стул Эрд барный - фото 2Стул Эрд барный - фото 3Стул Эрд барный - фото 4

Стул Эрд барный

Артикул: CH-058-320
8 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый
  • Обивкаэкокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Rodeo Bar square барный
Фотография товара Стул Rodeo Bar square барный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул С61
Фотография товара Стул С61 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Версаль велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Версаль велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Версаль велюр зеленый

26
В наличии 12 шт.В пути 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Bug, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bug, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09049
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Bug, серый

33
В наличии 65 шт.
Фотография товара Стул садовый Эргон, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул садовый Эргон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул садовый Эргон, серый

54
Фотография товара Стул Vitla, белый/ натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vitla, белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Стул Vitla, белый/ натуральный

40
Фотография товара Кресло лаунж Royal велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Кресло лаунж Royal велюр светло-серый

26
В наличии 12 шт.В пути 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Dave латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Dave латте, произведённого компанией ChiedoCover
от10 09023
12 970 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Dave латте

59
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Франк, орех бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк, орех бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Франк, орех бежевый

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул полубарный Amelia counter от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Amelia counter, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стул полубарный Amelia counter

15
Распродажа
Фотография товара Стул Cipher, экокожа, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cipher, экокожа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69034
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Cipher, экокожа, белый

12
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Meadow 101, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Стул Meadow 101

9

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Corner 120 HIGH GLOSS STATUARIO керамика/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Corner 120 HIGH GLOSS STATUARIO керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от53 39045
96 990 ₽Оптовая цена

Стол Corner 120 HIGH GLOSS STATUARIO керамика/ белый каркас

42
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стол Гаити 140*80, столешница стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гаити 140*80, столешница стекло, произведённого компанией ChiedoCover
19 890
Оптовая цена

Стол Гаити 140*80, столешница стекло

9
Настоящее фото товара Стол обеденный Quadrant, раскладной, дуб артизан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
67 590

Стол обеденный Quadrant, раскладной, дуб артизан, черный

12
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры черный, произведённого компанией ChiedoCover
55 1901
55 290 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры черный

122
Фотография товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 590
Оптовая цена

Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый

26
В наличии 14 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт 13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590

Стол Лофт 13

30
Фотография товара Столик журнальный Ding, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Ding, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Столик журнальный Ding, бежевый, черный

5
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол обеденный, Amazon Green, керамика, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный, Amazon Green, керамика, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
43 990

Стол обеденный, Amazon Green, керамика, металл, черный

15
В наличии 5 шт.
New
Фотография товара Стол раскладной Sheer, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Sheer, белый, произведённого компанией ChiedoCover
30 790

Стол раскладной Sheer, белый

15
Фотография товара Стол обеденный Коттер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Коттер, произведённого компанией ChiedoCover
от111 190
Оптовая цена

Стол обеденный Коттер

40

Другие товары из раздела стулья для кафе

Фотография товара Стул Eames W белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames W белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Eames W белый

38
Фотография товара Стул Барон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Барон, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Барон

74
Распродажа
Фотография товара Стул Tom, морской синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tom, морской синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79037
20 290 ₽Оптовая цена

Стул Tom, морской синий

72
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от19 39024
25 290 ₽Оптовая цена

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)

139
Фотография товара Стул Вита от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вита, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Стул Вита

68
Распродажа
Фотография товара Стул Turin, синий, золотые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turin, синий, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от13 69046
24 990 ₽Оптовая цена

Стул Turin, синий, золотые ножки

64
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Канан, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Канан, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стул Канан, серый

60
Фотография товара Стул Космикс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Космикс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул Космикс

9
Фотография товара Стул Ronen, черный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ronen, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Стул Ronen, черный велюр

5
Фотография товара Стул Turn, серый, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turn, серый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Стул Turn, серый, пластик

13
В наличии 288 шт.

Товар в корзине

Стул Эрд барный
Стул Эрд барный
от 27 690
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Corner 120 HIGH GLOSS STATUARIO керамика/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Corner 120 HIGH GLOSS STATUARIO керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от53 39045
96 990 ₽Оптовая цена

Стол Corner 120 HIGH GLOSS STATUARIO керамика/ белый каркас

42
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стол Гаити 140*80, столешница стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гаити 140*80, столешница стекло, произведённого компанией ChiedoCover
19 890
Оптовая цена

Стол Гаити 140*80, столешница стекло

9
Настоящее фото товара Стол обеденный Quadrant, раскладной, дуб артизан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
67 590

Стол обеденный Quadrant, раскладной, дуб артизан, черный

12
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры черный, произведённого компанией ChiedoCover
55 1901
55 290 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры черный

122

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности