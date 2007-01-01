Характеристики товара
Описание
Стол обеденный стиля Tulip из высокотехнологичного материала с круглой столешницей из МДФ. Подстолье металл. Идеальное сочетание с любыми стульями стиля Eames
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота730 мм
- Диаметр800 мм
- Вес15 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Вес упаковки16 кг
- Изделия стопируютсяНет