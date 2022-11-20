Концептуальная модель с плавными очертаниями украсит кухню, столовую, дачную террасу или современное кафе.
2 коробка / 1 шт.
Габариты: 80*80*16
Вес брутто: 16 кг.
Объем: 0,13 м3
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