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Настоящее фото товара Стол Tulip D80 белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Tulip D80 белый
26 оценок
8 69057
19 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Tulip D80 белый - фото 1Стол Tulip D80 белый - фото 2Стол Tulip D80 белый - фото 3Стол Tulip D80 белый - фото 4Стол Tulip D80 белый - фото 5Стол Tulip D80 белый - фото 6Стол Tulip D80 белый - фото 7
Распродажа

Стол Tulip D80 белый

Артикул: CH-014-286
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота730 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный стиля Tulip из высокотехнологичного материала с круглой столешницей из МДФ. Подстолье металл. Идеальное сочетание с любыми стульями стиля Eames

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота730 мм
  • Диаметр800 мм
  • Вес15 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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