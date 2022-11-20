Стол Tulip D80 белый

13 оценок

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Стол Tulip D80 белый

4.5
12 990 ₽17 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Концептуальная модель с плавными очертаниями украсит кухню, столовую, дачную террасу или современное кафе.

2 коробка / 1 шт.

Габариты: 80*80*16

Вес брутто: 16 кг.

Объем: 0,13 м3

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр800 мм
  • Вес15 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Страна изготовленияКитай

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