Характеристики товара
Описание
Профиль каркаса: 20 мм
Обивка: жаккард
Сталь 1,2мм
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина370 мм
- Глубина570 мм
- Материал каркасасталь
- Цветзеленый, золотой
Профиль каркаса: 20 мм
Обивка: жаккард
Сталь 1,2мм
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