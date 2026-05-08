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Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая
31 оценка
3 8805
4 050 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая - фото 1Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая - фото 2Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая - фото 3Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая - фото 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая производства ChiedoCover
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Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая

Артикул: CH-003-325
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветзеленый, золотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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Сделаем стулья на заказ

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