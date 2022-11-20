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Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая

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Характеристики товара

Описание

Профиль каркаса: 20 мм

Обивка: жаккард

Сталь 1,2мм

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина370 мм
  • Глубина570 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветзеленый, золотой

Популярные варианты обивки

Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая - обивка в цвете 1818
Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая - обивка в цвете blackblack
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Выполненные заказы

Стул складной Хит 20мм, зелёная корона, каркас золото
Стул складной Хит 20мм, зелёная корона, каркас золотоСтул складной Хит 20мм, зелёная корона, каркас золотоСтул складной Хит 20мм, зелёная корона, каркас золотоСтул складной Хит 20мм, зелёная корона, каркас золотоСтул складной Хит 20мм, зелёная корона, каркас золотоСтул складной Хит 20мм, зелёная корона, каркас золото
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