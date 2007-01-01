Характеристики товара
Описание
Стул Фут — современный и функциональный стул, идеально подходящий для дома, офиса, кафе и ресторанов. Каркас изготовлен из прочного металла и покрыт износостойкой порошковой краской в цвете чёрный муар, которая защищает поверхность от сколов и царапин.
Спинка выполнена по гнутоклеёной технологии и облицована натуральным шпоном дуба, что придаёт изделию стильный и благородный внешний вид. Мягкое сиденье, обтянутое качественной мебельной тканью, обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина535 мм
- Высота820 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота спинки380 мм
- Вес6.2 кг
- Материалдуб, металл, ткань, шпон
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый, орех
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет