Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Фут, серый, орех американский, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Фут, серый, орех американский
13 оценок
14 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Фут, серый, орех американский - фото 1Стул Фут, серый, орех американский - фото 2Стул Фут, серый, орех американский - фото 3Стул Фут, серый, орех американский - фото 4

Стул Фут, серый, орех американский

Артикул: CH-088-578
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Антарио серый
Фотография товара Стул Антарио серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Роквелл
Фотография товара Стул Роквелл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Фут — современный и функциональный стул, идеально подходящий для дома, офиса, кафе и ресторанов. Каркас изготовлен из прочного металла и покрыт износостойкой порошковой краской в цвете чёрный муар, которая защищает поверхность от сколов и царапин.
Спинка выполнена по гнутоклеёной технологии и облицована натуральным шпоном дуба, что придаёт изделию стильный и благородный внешний вид. Мягкое сиденье, обтянутое качественной мебельной тканью, обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки380 мм
  • Вес6.2 кг
  • Материалдуб, металл, ткань, шпон
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый, орех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Берген от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Берген, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Стул Берген

62
Распродажа
Фотография товара Стул Wilson daly-11, светло - бежевый, ткань, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wilson daly-11, светло - бежевый, ткань, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09069
16 090 ₽Оптовая цена

Стул Wilson daly-11, светло - бежевый, ткань, черный каркас

10
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стул Смит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Смит, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Смит

10
Настоящее фото товара Стул Снас М, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Стул Снас М, черный

6
Фотография товара Стул Дансон, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дансон, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Дансон, зеленый

5
Настоящее фото товара Стул Лима, ножки черные, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Стул Лима, ножки черные, экокожа

7
Настоящее фото товара Стул Ресервиор, темно-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
17 190

Стул Ресервиор, темно-зелёный

7
В пути 773 шт.
Фотография товара Стул Изо на полозьях, каркас черный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо на полозьях, каркас черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Стул Изо на полозьях, каркас черный, синий

9
Фотография товара Стул К0, капучино, альба 092 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К0, капучино, альба 092, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Стул К0, капучино, альба 092

8
Фотография товара Стул Плая, желтый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Плая, желтый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул Плая, желтый, хром

10
В наличии 10 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 7903
14 190 ₽

Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый

13
В наличии 11 шт.
Фотография товара Диван с оттоманкой Сивас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван с оттоманкой Сивас, произведённого компанией ChiedoCover
от69 990
Оптовая цена

Диван с оттоманкой Сивас

8
Распродажа
Фотография товара Пуф Фред, зеленый велюр/ золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Фред, зеленый велюр/ золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89043
10 290 ₽Оптовая цена

Пуф Фред, зеленый велюр/ золотой каркас

39
В наличии 18 шт.
Фотография товара Диван Папилла, велюр, 132 см, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Папилла, велюр, 132 см, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
27 790

Диван Папилла, велюр, 132 см, светло-серый

12
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Oxville, натуральный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Oxville, натуральный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99014
20 890 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Oxville, натуральный орех

48
В наличии 48 шт.
Фотография товара Кушетка kuhturi, velvet белая, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка kuhturi, velvet белая, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена

Кушетка kuhturi, velvet белая, серый

36
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49034
9 690 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), серый

8
Фотография товара Диван Ноотропик, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ноотропик, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Диван Ноотропик, фиолетовый

7
Фотография товара Стул пластиковый Riva Bistrot, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Riva Bistrot, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Riva Bistrot, белый

41
В наличии 3 шт.
Фотография товара Диван Папилла, велюр, 202 см, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Папилла, велюр, 202 см, синий, произведённого компанией ChiedoCover
34 390

Диван Папилла, велюр, 202 см, синий

14

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Ронда, микровелюр, бук, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ронда, микровелюр, бук, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Стул Ронда, микровелюр, бук, серый

9
Фотография товара Стул Франк ПМ натур/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ натур/графит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Франк ПМ натур/графит

5
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш натур /белый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш натур /белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 4908
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш натур /белый, серый

9
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Simple от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Simple , произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стул Simple

15
Распродажа
Фотография товара Стул Блейз велюр молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Блейз велюр молочный, произведённого компанией ChiedoCover
12 1903
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Блейз велюр молочный

26
В наличии 6 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Дэйв латте с жаккардом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дэйв латте с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул Дэйв латте с жаккардом

14
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Клэйн МР-11 / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Клэйн МР-11 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул на металлокаркасе Клэйн МР-11 / черный

10
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Фрактал, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 090

Стул кухонный Фрактал, черный

7
В пути 1420 шт.
Фотография товара Стул Вессел, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вессел, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Стул Вессел, капучино

11
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Темпо М, оранжевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Темпо М, оранжевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Темпо М, оранжевый, черный

10

Товар в корзине

Стул Фут, серый, орех американский
Стул Фут, серый, орех американский
14 490
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 7903
14 190 ₽

Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый

13
В наличии 11 шт.
Фотография товара Диван с оттоманкой Сивас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван с оттоманкой Сивас, произведённого компанией ChiedoCover
от69 990
Оптовая цена

Диван с оттоманкой Сивас

8
Распродажа
Фотография товара Пуф Фред, зеленый велюр/ золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Фред, зеленый велюр/ золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89043
10 290 ₽Оптовая цена

Пуф Фред, зеленый велюр/ золотой каркас

39
В наличии 18 шт.
Фотография товара Диван Папилла, велюр, 132 см, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Папилла, велюр, 132 см, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
27 790

Диван Папилла, велюр, 132 см, светло-серый

12

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Преимущества пластиковых столов
Преимущества пластиковых столов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Фуршетные юбки для столов
Фуршетные юбки для столов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.04.2026 Уличная металлическая мебель
Уличная металлическая мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности