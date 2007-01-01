Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Antario серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Antario серый
54 оценки
9 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Antario серый - фото 1

Стул Antario серый

Артикул: CH-014-493
54 оценки
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина455 мм
  • Высота790 мм
  • Материал сиденьяткань
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хэир, каркас черный, рогожка серая
Фотография товара Стул Хэир, каркас черный, рогожка серая от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кавагоэ серый, черный
Фотография товара Стул Кавагоэ серый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Ant — это идеальное сочетание стиля и удобства, которое добавит шарм в любую комнату дома или офиса. С их оригинальным дизайном и уникальной конструкцией, эти стулья привлекут внимание и станут центральным элементом интерьера. Стулья Ant представлены в двух видах ткани: Букле: Этот трендовый фактурный материал отличается природными благородными цветами, нежным комфортом и гипоаллергенностью. Букле устойчив к сминанию, не оставляет заломов и складок, легко очищается и хорошо пропускает воздух. Велюр: Для роскошного вида и мягкости, выберите велюр. Эта ткань также обладает высокой устойчивостью к износу, придает стульям элегантный вид и не оставляет зацепок. Износостойкость и комфорт: Стулья Ant изготовлены из высококачественных материалов: Пенополиуретан плотностью 25 кг/м³ сохраняет свою форму и не высыхает со временем. Фанера высокого сорта обеспечивает надёжность и безопасность использования. Металлические ножки диаметром 19 мм и толщиной 1,2 мм гарантируют стабильность и долговечность, выдерживая нагрузку до 150 кг. Стулья Ant обладают эргономичной спинкой, мягким сидением и удобными подлокотниками. Высота спинки 79 см обеспечивает комфортную поддержку, а изысканный минималистичный дизайн с черным металлическим каркасом и ножками придает стульям современный вид. Выбирайте стулья Ant для создания уютного и стильного интерьера, где каждая деталь продумана для вашего комфорта и эстетического удовольствия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина455 мм
  • Высота790 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Masters, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Masters, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59056
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Masters, белый

26
В наличии 399 шт.
Фотография товара Стул Мирэлла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мирэлла, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул Мирэлла

40
Фотография товара Кресло для посетителей и переговорных от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для посетителей и переговорных, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Кресло для посетителей и переговорных

58
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул Малибу, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Малибу, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стул Малибу, бежевый

51
В наличии 30 шт.
Фотография товара Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа

46
В наличии 11 шт.
Хит
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99025
6 590 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр голубой

56
Настоящее фото товара Стул Элайджа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Элайджа, бежевый

11
Фотография товара Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото

5
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Pierre коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Pierre коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена

Стул Pierre коричневый

13
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), черный

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас стула Luxor от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Luxor, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Каркас стула Luxor

43
Фотография товара Чехол 02, спандекс, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол 02, спандекс, оранжевый

33
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Тележка для круглых столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Тележка для круглых столов

37
Фотография товара Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото

96
Фотография товара Каркас стула Брин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Брин, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Каркас стула Брин

40
Фотография товара Чехол 48, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 48, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чехол 48, бежевый

36
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48
Настоящее фото товара Основание для стола Лемойн, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Основание для стола Лемойн, черный муар

94

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками

Распродажа
Фотография товара Стул Азия 20мм с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 34028
3 240 ₽

Стул Азия 20мм с подлокотниками

59
Настоящее фото товара Стул Персона - 2, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Стул Персона - 2

52
Фотография товара Кресло-адирондак Ланс, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-адирондак Ланс, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена

Кресло-адирондак Ланс, светло-серый

42
Фотография товара President Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара President Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
65 790
Оптовая цена

President Кожа Черный

50
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стул Авенель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Авенель, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стул Авенель

50
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул Аления от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аления, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Стул Аления

53
Фотография товара Стул Палтамо дуб, тон натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Палтамо дуб, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от38 790
Оптовая цена

Стул Палтамо дуб, тон натуральный

48
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Майорка, плетеный бежевый + подушка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Майорка, плетеный бежевый + подушка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Стул Майорка, плетеный бежевый + подушка черная

57
Настоящее фото товара Стул Биг черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Биг черный

57
Фотография товара Стул Аверм, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аверм, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Стул Аверм, кремовый

58
В наличии 39 шт.

Товар в корзине

Стул Antario серый
Стул Antario серый
от 9 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас стула Luxor от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Luxor, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Каркас стула Luxor

43
Фотография товара Чехол 02, спандекс, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол 02, спандекс, оранжевый

33
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Тележка для круглых столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Тележка для круглых столов

37

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности