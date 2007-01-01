Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Флорео букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Флорео букле светло-серый
15 оценок
10 590
Стул обеденный Флорео букле светло-серый - фото 1Стул обеденный Флорео букле светло-серый - фото 2Стул обеденный Флорео букле светло-серый - фото 3Стул обеденный Флорео букле светло-серый - фото 4Стул обеденный Флорео букле светло-серый - фото 5Стул обеденный Флорео букле светло-серый - фото 6

Стул обеденный Флорео букле светло-серый

Артикул: CH-080-512
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Флорео — это удачное сочетание минималистичного дизайна и уютной текстуры. Обивка из светло-серого букле делает модель мягкой и приятной на ощупь, добавляя светлый акцент в интерьер. Чёрный металлический каркас подчёркивает геометрию и придаёт образу современный характер. Удобная округлая спинка поддерживает поясницу, обеспечивая комфорт даже во время долгих ужинов и бесед. Прочные металлические ножки гарантируют устойчивость и выдерживают нагрузку до 120 кг, оставаясь при этом визуально лёгкими и изящными. Благодаря лаконичным линиям и нейтральному цвету стул для кухни Флорео прекрасно впишется в интерьер кухни, столовой или кафе в современном, скандинавском или минималистичном стиле. Это не просто удобное место для сидения, а стильный элемент, который подчеркнёт индивидуальность вашего пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Вес13 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера, металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки190 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Вес упаковки13.20 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики890
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Стул обеденный Флорео букле светло-серый
Стул обеденный Флорео букле светло-серый
10 590
В корзине

