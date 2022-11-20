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          Фотография Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          -6%Новинка

          Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические

          4.9
          Оптовая цена
          от 3 790 ₽3 990 ₽
          При покупке от 20 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические
          Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические
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          Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические

          4.9
          3790 ₽3990 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина460 мм
          • Высота до сиденья475 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Глубина460 мм
          • Высота до сиденья475 мм
          • Глубина460 мм

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