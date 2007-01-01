Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина540 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Максимальная нагрузка140 кг
- Материал каркасадерево
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки310 мм
- Глубина упаковки1160 мм
- Вес упаковки24 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет