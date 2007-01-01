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Стул Infinity, светло-серый

Артикул: CH-077-523
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки310 мм
  • Глубина упаковки1160 мм
  • Вес упаковки24 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул Infinity, светло-серый
Стул Infinity, светло-серый
6 190
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