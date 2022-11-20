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Полубарный стул Ronni

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Барный стул Edison регулируемый

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке 6 шт
Вес 29,6 кг
Объем 0,175

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья640 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина450 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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