Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке 6 шт
Вес 29,6 кг
Объем 0,175
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Высота до сиденья640 мм
- Ширина420 мм
- Глубина450 мм
- Материал каркасадерево
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Количество в упаковке 6 шт
Вес 29,6 кг
Объем 0,175
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