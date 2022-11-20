+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Стул Кьявари Титан, деревянный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Видеообзор

          Стул Кьявари Титан, деревянный

          4.7
          от шт13 370 ₽
          от шт102 590 ₽
          от шт1002 510 ₽
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Стул Кьявари Титан, деревянный
          Стул Кьявари Титан, деревянный
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          О товаре

          Все характеристики

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару
          Предыдущий товар в категории Стул Кьявари Бронза, деревянный
          Стул Кьявари Бронза, деревянный
          Следующий Стул Кьявари Черный, деревянный
          Стул Кьявари Черный, деревянный

          Видеообзор

          Характеристики товара

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Высота910 мм
          • Ширина460 мм
          • Глубина440 мм
          • Высота до сиденья425
          • Материал каркасадерево
          • Вес4,5 кг
          • Материал сиденьядерево

          Варианты каркаса

          Морилка ВенгеМорилка ВенгеМорилка Старинный орехМорилка Старинный орехМорилка Красное деревоМорилка Красное деревоМорилка НатуральныйМорилка НатуральныйМорилка Светлый орехМорилка Светлый орехМорилка Органика белыйМорилка Органика белыйЭмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

          Видео с производства

          • Видео с производства стульев Кьявари. Компания ChiedoCover

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Ткань Журавинка 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          320 ₽
          Оптовая цена
          5
          Ткань Журавинка 155 см
          Настоящее фото товара Ткань Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Ткань Ричард
          Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1049, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье барное чугунное 1049, синий
          Настоящее фото товара Вилка столовая Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
          30 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Вилка столовая Оптима
          Настоящее фото товара Столешница Werzalit WOODART, произведённого компанией ChiedoCover
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница Werzalit WOODART
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Гера, произведённого компанией ChiedoCover
          19 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра подвесная Citilux Гера
          Настоящее фото товара Диван офисный Дивин, произведённого компанией ChiedoCover
          15 640 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван офисный Дивин
          Настоящее фото товара Комплект Columbia set 5, произведённого компанией ChiedoCover
          45 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект Columbia set 5
          Настоящее фото товара Ковролин Дэйли, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ковролин Дэйли
          Настоящее фото товара Сундук Лотос 3 люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          30 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Сундук Лотос 3 люкс

          Другие товары из раздела стулья кьявари оптом

          Настоящее фото товара Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Медный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари Медный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Телегрей, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кьявари Телегрей, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Антик, деревянный , произведённого компанией ChiedoCover
          3 440 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Кьявари Антик, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кьявари Серебро, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Линкольн, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Линкольн, деревянный