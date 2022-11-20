+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Стул Кьявари Бронза, деревянный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Видеообзор

          Стул Кьявари Бронза, деревянный

          4.9
          от шт13 370 ₽
          от шт102 590 ₽
          от шт1002 510 ₽
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Стул Кьявари Бронза, деревянный
          Стул Кьявари Бронза, деревянный
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          О товаре

          Все характеристики

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару
          Предыдущий товар в категории Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
          Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
          Следующий Стул Кьявари Титан, деревянный
          Стул Кьявари Титан, деревянный

          Видеообзор

          Характеристики товара

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Высота910 мм
          • Ширина460 мм
          • Глубина440 мм
          • Высота до сиденья425
          • Материал каркасадерево
          • Вес4,5 кг
          • Материал сиденьядерево

          Варианты каркаса

          Морилка ВенгеМорилка ВенгеМорилка Старинный орехМорилка Старинный орехМорилка Красное деревоМорилка Красное деревоМорилка НатуральныйМорилка НатуральныйМорилка Светлый орехМорилка Светлый орехМорилка Органика белыйМорилка Органика белыйЭмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

          Видео с производства

          • Видео с производства стульев Кьявари. Компания ChiedoCover

          Выполненные заказы

          Стул деревянный Кьявари, бронза
          Стул деревянный Кьявари, бронзаСтул деревянный Кьявари, бронза
          Подробнее о заказе

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Ткань Talu Kom, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          1 040 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ткань Talu Kom, жаккард
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 25 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница шпон, 25 мм, круглая
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Рим, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье чугунное Рим, зеленый
          Настоящее фото товара Нож столовый Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
          50 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Нож столовый Оптима
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Максвелл Цепь, произведённого компанией ChiedoCover
          10 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра подвесная Citilux Максвелл Цепь
          Настоящее фото товара Диван офисный Марс, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          14 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван офисный Марс
          Настоящее фото товара Кровать лофт Зуль, произведённого компанией ChiedoCover
          36 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кровать лофт Зуль
          Настоящее фото товара Комплект California set with 3 seat sofa, произведённого компанией ChiedoCover
          72 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Комплект California set with 3 seat sofa
          Настоящее фото товара Ковролин Real Chevy , произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ковролин Real Chevy

          Другие товары из раздела стулья кьявари оптом

          Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Черный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Медный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари Медный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Телегрей, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кьявари Телегрей, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Антик, деревянный , произведённого компанией ChiedoCover
          3 440 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Кьявари Антик, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кьявари Серебро, пластиковый