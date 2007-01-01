Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Labio, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Labio, терракотовый
7 оценок
16 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Labio, терракотовый - фото 1Стул Labio, терракотовый - фото 2Стул Labio, терракотовый - фото 3Стул Labio, терракотовый - фото 4Стул Labio, терракотовый - фото 5
NEW

Стул Labio, терракотовый

Артикул: CH-079-884
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Кроссбэк флаг
Фотография товара Стул Кроссбэк флаг от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото
Фотография товара Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Labio в насыщенном терракотовым цвете с лёгким текстурным эффектом — удачное сочетание лаконичного дизайна, комфорта и практичности. Благодаря универсальной расцветке и продуманной форме он гармонично впишется в интерьер кухни, гостиной, офиса или коммерческого помещения, такого как кафе или коворкинг.

Мягкое сиденье, удобная спинка с лёгким изгибом и аккуратные подлокотники обеспечивают комфортную посадку даже при длительном использовании. Внутри предусмотрен пружинный блок, благодаря которому стул обладает отличной амортизацией и долговечностью. Максимальная нагрузка — до 120 кг.

Поворотно-возвратный механизм
Оснащён поворотно-возвратным механизмом на 180°, что делает модель особенно удобной в динамичной обстановке — стул поворачивается и автоматически возвращается в исходное положение. Отличное решение для обеденных зон, переговорных или рабочих пространств.

Практичная ткань и прочная основа
Обивка выполнена из рогожки — текстурной и износостойкой ткани, которая отличается приятной на ощупь поверхностью и лёгкостью в уходе. Основание изготовлено из прочного металла чёрного цвета, а его геометричная форма добавляет визуальной устойчивости и современного акцента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Вес9.9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтерракот
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5904
8 890 ₽

Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные

59
В корзине
Фотография товара Стул барный «Apriori S», softness java от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный «Apriori S», softness java, произведённого компанией ChiedoCover
40 990
Оптовая цена

Стул барный «Apriori S», softness java

58
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Кромвель II бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кромвель II бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99015
12 790 ₽Оптовая цена

Стул Кромвель II бежевый

59
В наличии 132 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Lenny, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lenny, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стул Lenny, зеленый

61
В наличии 30 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Эдвин, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдвин, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Эдвин, велюр серый

93
В наличии 15 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Менеджер черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Стул Менеджер черный

40
В корзине
Фотография товара Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый

12
В наличии 77 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Elbow капучино, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow капучино, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Стул Elbow капучино, бежевый

9
В корзине
Фотография товара Стул Скай Профиль белый, велюр, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай Профиль белый, велюр, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Скай Профиль белый, велюр, графит

7
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий Branch, экокожа, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул мягкий Branch, экокожа, металл, черный

14
В наличии 4 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня

39
В корзине
Фотография товара Кресло Монд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Монд, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Кресло Монд

11
В корзине
Фотография товара Кресло Энез мини, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Энез мини, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена

Кресло Энез мини, голубое

11
В корзине
Распродажа
Фотография товара Кресло Linio, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Linio, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99014
11 490 ₽

Кресло Linio, серый

12
В наличии 122 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Comfort Люкс, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Comfort Люкс, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Кресло Comfort Люкс, хром

5
В корзине
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Libra Soft серое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29034
10 990 ₽Оптовая цена

Кресло Libra Soft серое

5
В наличии 78 шт.В пути 60 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Кресло Finer, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Кресло Finer, белый велюр

12
В корзине
Фотография товара Кресло лофт Саммит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Саммит, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990

Кресло лофт Саммит

44
В корзине
Фотография товара Кресло Opra, зеленая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Opra, зеленая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от36 090
Оптовая цена

Кресло Opra, зеленая рогожка

15
В корзине
Фотография товара Кресло на металлокаркасе Valen, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло на металлокаркасе Valen, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена

Кресло на металлокаркасе Valen, серый

49
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Гаага велюр OSCAR 021 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 021, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага велюр OSCAR 021

83
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽

Стул Марк, брусничный, металлические ножки

71
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽

Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные

59
В корзине
Фотография товара Стул Париж пыльно-розовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж пыльно-розовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул Париж пыльно-розовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные

51
В корзине
Фотография товара Стул барный Smile Grey Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Smile Grey Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Стул барный Smile Grey Экокожа Черный

14
В корзине
Фотография товара Стул Арман, велюр латте, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арман, велюр латте, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул Арман, велюр латте, каркас черный

12
В наличии 6 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Elis Wood, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Elis Wood, темно-серый

13
В наличии 87 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий, карамель, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул мягкий, карамель, велюр

11
В наличии 2 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул обеденный Sonya, серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
26 590

Стул обеденный Sonya, серый, серебро

12
В наличии 18 шт.
В корзине
New
Настоящее фото товара Стул Stars V.S, каркас черный, кожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Stars V.S, каркас черный, кожа серая

8
В корзине

Товар в корзине

Стул Labio, терракотовый
Стул Labio, терракотовый
16 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня

39
В корзине
Фотография товара Кресло Монд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Монд, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Кресло Монд

11
В корзине
Фотография товара Кресло Энез мини, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Энез мини, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена

Кресло Энез мини, голубое

11
В корзине
Распродажа
Фотография товара Кресло Linio, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Linio, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99014
11 490 ₽

Кресло Linio, серый

12
В наличии 122 шт.
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено