Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Labio в насыщенном терракотовым цвете с лёгким текстурным эффектом — удачное сочетание лаконичного дизайна, комфорта и практичности. Благодаря универсальной расцветке и продуманной форме он гармонично впишется в интерьер кухни, гостиной, офиса или коммерческого помещения, такого как кафе или коворкинг.
Мягкое сиденье, удобная спинка с лёгким изгибом и аккуратные подлокотники обеспечивают комфортную посадку даже при длительном использовании. Внутри предусмотрен пружинный блок, благодаря которому стул обладает отличной амортизацией и долговечностью. Максимальная нагрузка — до 120 кг.
Поворотно-возвратный механизм
Оснащён поворотно-возвратным механизмом на 180°, что делает модель особенно удобной в динамичной обстановке — стул поворачивается и автоматически возвращается в исходное положение. Отличное решение для обеденных зон, переговорных или рабочих пространств.
Практичная ткань и прочная основа
Обивка выполнена из рогожки — текстурной и износостойкой ткани, которая отличается приятной на ощупь поверхностью и лёгкостью в уходе. Основание изготовлено из прочного металла чёрного цвета, а его геометричная форма добавляет визуальной устойчивости и современного акцента.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина640 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Вес9.9 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветтерракот
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет