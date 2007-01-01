Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Labio, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Labio, темно-серый
Стул Labio, темно-серый - фото 1Стул Labio, темно-серый - фото 2Стул Labio, темно-серый - фото 3Стул Labio, темно-серый - фото 4Стул Labio, темно-серый - фото 5

Стул Labio, темно-серый

Артикул: CH-079-885
Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Labio в насыщенном терракотовым цвете с лёгким текстурным эффектом — удачное сочетание лаконичного дизайна, комфорта и практичности. Благодаря универсальной расцветке и продуманной форме он гармонично впишется в интерьер кухни, гостиной, офиса или коммерческого помещения, такого как кафе или коворкинг.

Мягкое сиденье, удобная спинка с лёгким изгибом и аккуратные подлокотники обеспечивают комфортную посадку даже при длительном использовании. Внутри предусмотрен пружинный блок, благодаря которому стул обладает отличной амортизацией и долговечностью. Максимальная нагрузка — до 120 кг.

Поворотно-возвратный механизм
Оснащён поворотно-возвратным механизмом на 180°, что делает модель особенно удобной в динамичной обстановке — стул поворачивается и автоматически возвращается в исходное положение. Отличное решение для обеденных зон, переговорных или рабочих пространств.

Практичная ткань и прочная основа
Обивка выполнена из рогожки — текстурной и износостойкой ткани, которая отличается приятной на ощупь поверхностью и лёгкостью в уходе. Основание изготовлено из прочного металла чёрного цвета, а его геометричная форма добавляет визуальной устойчивости и современного акцента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Вес9.9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
