Настоящее фото товара Стул Lofi, букле, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Lofi, букле, светло-серый
15 оценок
12 490
Стул Lofi, букле, светло-серый - фото 1Стул Lofi, букле, светло-серый - фото 2Стул Lofi, букле, светло-серый - фото 3Стул Lofi, букле, светло-серый - фото 4Стул Lofi, букле, светло-серый - фото 5
Стул Lofi, букле, светло-серый

Артикул: CH-079-907
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Характеристики товара

Описание

Лаконичный обеденный стул Lofi в мягкой обивке имеет оригинальный стиль исполнения и способно стать частью любого современного интерьера. Широкое сиденье и компактная спинка обеспечат долгий и комфортный отдых. Обивка выполнена из плотного материала букле, который обладает мягкостью и долговечностью.

Крепкий материал ножек черного цвета выдерживает нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4.9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1060 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки32.20 кг
  • Объём упаковки0.45 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

