Характеристики товара
Описание
Лаконичный обеденный стул Lofi в мягкой обивке имеет оригинальный стиль исполнения и способно стать частью любого современного интерьера. Широкое сиденье и компактная спинка обеспечат долгий и комфортный отдых. Обивка выполнена из плотного материала букле, который обладает мягкостью и долговечностью.
Крепкий материал ножек черного цвета выдерживает нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина610 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес4.9 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1060 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки32.20 кг
- Объём упаковки0.45 м3
- Изделия стопируютсяНет