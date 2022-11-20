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Стул Topas, рогожка Montreal 57 бирюзовый, старинный орех - фото 1Стул Topas, рогожка Montreal 57 бирюзовый, старинный орех - фото 2Стул Topas, рогожка Montreal 57 бирюзовый, старинный орех - фото 3Стул Topas, рогожка Montreal 57 бирюзовый, старинный орех - фото 4Стул Topas, рогожка Montreal 57 бирюзовый, старинный орех - фото 5

Стул Topas, рогожка Montreal 57 бирюзовый, старинный орех

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стопируется

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасабук, массив дерева
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветголубой

Стул Topas, рогожка Montreal 57 бирюзовый, старинный орех — выполненные заказы

Фотография товара Стул Topas, рогожка бирюза, каркас красное дерево от компании ChiedoCover.Стул Topas, рогожка бирюза, каркас красное деревоФотография товара Стул Topas, рогожка бирюзовая, каркас бук, морилка красное дерево от компании ChiedoCover.Стул Topas, рогожка бирюзовая, каркас бук, морилка красное деревоФотография товара Стул Topas, велюр синий, цвет каркаса-органика от компании ChiedoCover.Стул Topas, велюр синий, цвет каркаса-органикаФотография товара Стул Topas, Montreal 57, каркас бук от компании ChiedoCover.Стул Topas, Montreal 57, каркас бук
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