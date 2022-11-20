Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота780/880 мм
- Ширина480 мм
- Глубина490 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул обеденный Шанель черный
Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ)
Стул Диамант пластиковый, серебрянный
Стул Freames серый
Стул William ромб бархат коричневый