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Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый - фото 1Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый - фото 2Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый - фото 3Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый - фото 4

Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780/880 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина490 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
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