Настоящее фото товара Стул Лори, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лори, велюр, серый
9 оценок
15 890
Стул Лори, велюр, серый - фото 1Стул Лори, велюр, серый - фото 2Стул Лори, велюр, серый - фото 3Стул Лори, велюр, серый - фото 4Стул Лори, велюр, серый - фото 5
Стул Лори, велюр, серый

Артикул: CH-080-667
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул EpokS черный, пластик
Фотография товара Стул EpokS черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Лаконичная модель стула Лори прекрасно дополнит различные интерьеры в современном и классическом стилях. Она подойдет для обустройства как обеденной зоны кухни или гостиной, так и для кафе и ресторанов. Обивка стула выполнена из велюра. Материал тактильно приятный, износостойкий, прост в уходе и быстро восстанавливает первоначальную форму. Ножки изготовлены из металла в черном цвете. Закругленная эргономичная спинка с выступающими по бокам элементами обеспечивает максимальный комфорт. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Высота посадочного места 510 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Вес упаковки28 кг
  • Объём упаковки0.46 м3
  • Габариты упаковки для логистики1100
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

