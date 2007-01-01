Характеристики товара
Описание
Лаконичная модель стула Лори прекрасно дополнит различные интерьеры в современном и классическом стилях. Она подойдет для обустройства как обеденной зоны кухни или гостиной, так и для кафе и ресторанов. Обивка стула выполнена из велюра. Материал тактильно приятный, износостойкий, прост в уходе и быстро восстанавливает первоначальную форму. Ножки изготовлены из металла в черном цвете. Закругленная эргономичная спинка с выступающими по бокам элементами обеспечивает максимальный комфорт. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина650 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Высота посадочного места 510 мм
- Вес6.5 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка100
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1100 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки850 мм
- Вес упаковки28 кг
- Объём упаковки0.46 м3
- Габариты упаковки для логистики1100
- Изделия стопируютсяНет