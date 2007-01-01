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Настоящее фото товара Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен
14 оценок
13 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен - фото 1Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен - фото 2Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен - фото 3Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен - фото 4Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен - фото 5Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен - фото 6Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен - фото 7Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен - фото 8Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен - фото 9
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Реальное изображение товара 1 Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен производства ChiedoCover
Хит

Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен

Артикул: CH-051-027
14 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал ножекметалл по RAL
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкагобелен

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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