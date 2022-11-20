Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Страна изготовленияКитай
- Цветкоричневый, черный
Стул Ashton бежевый винтаж/ белый каркас
Стул Ashton коричневый антрацит/ черный каркас
Стул Bari Латте велюр/ белый каркас
Стул Bari Латте велюр/ черный каркас
Стул Bari светло-серый велюр/ белый каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest
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