Стул Amaretto, античный серо-бежевый/ черный каркас

14 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Страна изготовленияКитай
  • Цветкоричневый, черный

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