Характеристики товара
Описание
Стильная модель стула Франкфурт поможет идеально дополнить интерьер дома. Сиденье из мягкого и прочного велюра позволяет комфортно находиться за обеденным столом. Стильные и прочные ножки из массива бука.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина480 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес4.5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасадерево
- Цветрозовый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки430 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Вес упаковки20 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Габариты упаковки для логистики700
- Изделия стопируютсяНет