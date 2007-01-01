Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Inoske, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Inoske, светло-зеленый
14 оценок
12 990
Стул Inoske, светло-зеленый - фото 1Стул Inoske, светло-зеленый - фото 2Стул Inoske, светло-зеленый - фото 3Стул Inoske, светло-зеленый - фото 4Стул Inoske, светло-зеленый - фото 5

Стул Inoske, светло-зеленый

Артикул: CH-079-890
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина665 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья435 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Inoske — это элегантное и эргономичное решение для тех, кто ценит комфорт и минимализм. Лаконичный силуэт с высокоизогнутой спинкой придаёт модели особый шарм. Светло-серый оттенок делает стул универсальным для любого интерьера — от домашней кухни до лаунж-зоны в офисе.

Комфорт на каждый день

Обивка выполнена из мягкой и приятной на ощупь ткани рогожки, прочного и износостойкого материала. Эргономичная форма спинки и сиденья обеспечивает комфорт при длительном сидении. Модель оснащена поворотно-возвратным механизмом 180°, позволяющим свободно поворачиваться и автоматически возвращаться в исходное положение — это удобно и практично в ежедневном использовании.

Прочность и надёжность

Каркас изготовлен из прочного металла, окрашенного в чёрный матовый цвет. Тонкие, но устойчивые ножки обеспечивают надёжную опору, а качественные материалы позволяют выдерживать нагрузку до 120 кг.
Универсальное применение

Благодаря нейтральному оттенку и современному дизайну, стул Inoske подойдёт для самых разных пространств: кухни, балкона, гостиной, кафе, офиса

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки20.80 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

