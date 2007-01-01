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Стул мягкий Flux, велюр, металл, черный, мокко

Артикул: CH-072-739
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный в мягкой обивке ВЕЛЮР. Сидение и спинка выполнены из многослойной фанеры. Каркас выполнен из металла крашеный в черный цвет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья410 мм

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