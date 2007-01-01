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Стул обеденный Deia, светло-серая экокожа, черные ножки - фото 1Стул обеденный Deia, светло-серая экокожа, черные ножки - фото 2Стул обеденный Deia, светло-серая экокожа, черные ножки - фото 3

Стул обеденный Deia, светло-серая экокожа, черные ножки

Артикул: CH-074-598
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Deia — элегантность и комфорт в одном решении

Стильный дизайн и материалы.Обеденный стул Deia сочетает в себе современный стиль и утонченную эстетику. Эргономичная спинка с декоративной складкой создает изысканный акцент, а плавные линии каркаса добавляют легкость. Сиденье и спинка обиты качественной экокожей, приятной на ощупь и устойчивой к износу.

Прочность и надежность.Металлический каркас и устойчивые ножки обеспечивают высокую прочность и стабильность конструкции. Максимальная нагрузка составляет 100 кг, что делает стул надежным выбором для ежедневного использования.

Комфорт и универсальность.Благодаря мягкому сиденью и удобной поддержке спины, Deia отлично подходит для длительного сидения. Лаконичный светло-серый цвет сиденья и черных ножек гармонично впишется в любой современный интерьер.

Область применения.Идеальный вариант для кухни, гостиной, кафе или балкона. Благодаря стильному и универсальному дизайну, стул Deia станет не только удобным предметом мебели, но и изящным элементом декора.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина525 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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