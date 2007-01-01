Характеристики товара
Описание
Стул Бриф Original сочетает в себе лаконичный современный дизайн и заботу о комфорте. Мягкое круглое сиденье и изогнутая эргономичная спинка обеспечивают правильную поддержку спины и удобное положение за столом — идеально для длительных посиделок дома или в заведении. Обивка выполнена из качественного велюра — материала, который не только выглядит элегантно, но и тактильно радует мягкой, бархатистой текстурой. Он износостойкий, сохраняет яркость цвета даже при активном использовании, легко чистится с помощью пылесоса или мягкой щетки. Усиленные металлические ножки с матовым чёрным покрытием обеспечивают устойчивость и выдерживают нагрузку до 120 кг. Каркас выполнен из фанеры и ДСП — прочный и долговечный. На ножках предусмотрены подпятники, предотвращающие скольжение и защищающие напольное покрытие от повреждений. Лаконичный силуэт и серый оттенок обивки делают стул универсальным элементом интерьера. Он гармонично впишется в минималистичную кухню, современную гостиную или стильный зал кафе и ресторана. Особенно эффектно смотрится в комплекте. Стул Бриф Original производится с вниманием к каждой детали, что гарантирует отличную сборку, надёжность и комфорт в использовании.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина490 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес5 кг
- Материалметалл, фанера, велюр, ДСП
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера, ДСП
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки100 мм
- Вес упаковки5.40 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Габариты упаковки для логистики800
- Изделия стопируютсяНет