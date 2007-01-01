Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Бриф Original, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бриф Original, велюр, серый
10 оценок
5 990
Стул Бриф Original, велюр, серый - фото 1Стул Бриф Original, велюр, серый - фото 2Стул Бриф Original, велюр, серый - фото 3Стул Бриф Original, велюр, серый - фото 4Стул Бриф Original, велюр, серый - фото 5Стул Бриф Original, велюр, серый - фото 6Стул Бриф Original, велюр, серый - фото 7Стул Бриф Original, велюр, серый - фото 8

Стул Бриф Original, велюр, серый

Артикул: CH-084-125
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Бриф Original сочетает в себе лаконичный современный дизайн и заботу о комфорте. Мягкое круглое сиденье и изогнутая эргономичная спинка обеспечивают правильную поддержку спины и удобное положение за столом — идеально для длительных посиделок дома или в заведении. Обивка выполнена из качественного велюра — материала, который не только выглядит элегантно, но и тактильно радует мягкой, бархатистой текстурой. Он износостойкий, сохраняет яркость цвета даже при активном использовании, легко чистится с помощью пылесоса или мягкой щетки. Усиленные металлические ножки с матовым чёрным покрытием обеспечивают устойчивость и выдерживают нагрузку до 120 кг. Каркас выполнен из фанеры и ДСП — прочный и долговечный. На ножках предусмотрены подпятники, предотвращающие скольжение и защищающие напольное покрытие от повреждений. Лаконичный силуэт и серый оттенок обивки делают стул универсальным элементом интерьера. Он гармонично впишется в минималистичную кухню, современную гостиную или стильный зал кафе и ресторана. Особенно эффектно смотрится в комплекте. Стул Бриф Original производится с вниманием к каждой детали, что гарантирует отличную сборку, надёжность и комфорт в использовании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес5 кг
  • Материалметалл, фанера, велюр, ДСП
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, ДСП
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Вес упаковки5.40 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

