Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1950 мм
- Ширина890 мм
- Высота785 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес50 кг
- Материалдерево, рогожка
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
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