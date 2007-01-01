Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Fog с подушкой белый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Fog с подушкой белый, деревянные ножки
26 оценок
5 99026
7 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Fog с подушкой белый, деревянные ножки - фото 1Стул Fog с подушкой белый, деревянные ножки - фото 2Стул Fog с подушкой белый, деревянные ножки - фото 3Стул Fog с подушкой белый, деревянные ножки - фото 4
Распродажа

Стул Fog с подушкой белый, деревянные ножки

Артикул: CH-051-978
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Fog с подушкой светло-серый, деревянные ножки
Фотография товара Стул Fog с подушкой светло-серый, деревянные ножки от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Fog с подушкой, пластик серо-зеленый
Фотография товара Стул Fog с подушкой, пластик серо-зеленый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый Fog с подушкой белый деревянные ножки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.2 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалпластик, экокожа
  • Цветбелый
  • Каркасмассив дерева

Параметры упаковки

  • Вес упаковки23.75 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики780
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул барный Олимп красный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Олимп красный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный Олимп красный, экокожа

63
  • белый, черный
  • красный, черный
  • черный, белый
Распродажа
Фотография товара Стул Баунти, велюр, золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Баунти, велюр, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99038
9 590 ₽

Стул Баунти, велюр, золотой каркас

36
  • белый, золотой
  • коричневый
  • розовый
  • кирпичный
Настоящее фото товара Стул Save, синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Стул Save, синий велюр

13
  • бежевый, синий
  • оранжевый, бежевый
Фотография товара Стул Самба Софт, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба Софт, хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Самба Софт, хром

7
  • серый
  • черный
  • бежевый
Распродажа
Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ - БЛЭК), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69024
10 090 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ - БЛЭК), голубой

14
Настоящее фото товара Стул Лоуренс, каркас черный, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Лоуренс, каркас черный, темно-коричневый

10
Настоящее фото товара Стул кухонный Гармони, темно-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Стул кухонный Гармони, темно-бежевый, черный

9
  • черный
  • коричневый, черный
  • бежевый, черный
В пути 1750 шт.
Фотография товара Стул Ковер Б, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ковер Б, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 290

Стул Ковер Б, белый

5
  • белый, черный
  • Стул Ковер Б, черный
  • бежевый, белый
  • серый
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Луум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Луум, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул Луум

13
Фотография товара Стул К1,темный ясень, нептун грэй от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К1,темный ясень, нептун грэй, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул К1,темный ясень, нептун грэй

13
  • серый, темно-коричневый
  • бежевый, натуральный
  • белый, темно-коричневый
  • оранжевый, коричневый

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Арки М 90 чёрный/орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Арки М 90 чёрный/орех, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Стол Арки М 90 чёрный/орех

7
  • орех, слоновая кость
  • слоновая кость, светлое дерево
  • черный, светлое дерево
  • бежевый, светлое дерево
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Диван Луи, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790

Диван Луи

8
Фотография товара Стул барный Ольхан, белый, цвет основания белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, белый, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, белый, цвет основания белый

7
В наличии 16 шт.
Фотография товара Диван для кухни Итан 183, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван для кухни Итан 183, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
28 690

Диван для кухни Итан 183, светло-зеленый

15
Фотография товара Стул Eames DSW желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул Eames DSW желтый

26
Фотография товара Диван Ноотропик, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ноотропик, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Диван Ноотропик, зеленый

6
Фотография товара Стул Одди Даймонд велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Даймонд велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Стул Одди Даймонд велюр зеленый

6
В наличии 2 шт.
Фотография товара Диван 3-х местный Вивали, с конусными ножками, бежевый/коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван 3-х местный Вивали, с конусными ножками, бежевый/коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
69 690

Диван 3-х местный Вивали, с конусными ножками, бежевый/коричневый

10
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол обеденный «Арбуа» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Арбуа», произведённого компанией ChiedoCover
91 290
Оптовая цена

Стол обеденный «Арбуа»

50
Фотография товара Диван Кланг, велюр белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кланг, велюр белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Диван Кланг, велюр белый

12

Другие товары из раздела стулья для дома

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, пудра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, пудра, произведённого компанией ChiedoCover
от7 1903
7 390 ₽

Стул Конгсберг, пудра

10
Распродажа
Фотография товара Стул Casa капучино, велюр / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Casa капучино, велюр / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89064
13 290 ₽Оптовая цена

Стул Casa капучино, велюр / черный каркас

12
  • серый, черный
  • бежевый, черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Бали, велюр Тедди 325, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бали, велюр Тедди 325, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490

Стул Бали, велюр Тедди 325, ножки бук, морилка старинный орех

6
Фотография товара Стул-кресло оператора PC-12, без подлокотников, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло оператора PC-12, без подлокотников, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул-кресло оператора PC-12, без подлокотников, черный

15
  • черный
  • белый
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул Bruno орех, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno орех, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Стул Bruno орех, темно-серый

12
Настоящее фото товара Стул Транкьюил Санчрони, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Транкьюил Санчрони

9
  • бежевый, золотой
  • серый
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Зубо с деревянными ножками, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Зубо с деревянными ножками, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 49035
18 990 ₽

Стул обеденный Зубо с деревянными ножками, темно-серый

9
  • темно-серый
  • бежевый
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул Петал, пепельный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Петал, пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
67 090

Стул Петал, пепельный

5
Настоящее фото товара Стул кухонный Хекса, поворотный, светло-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 090

Стул кухонный Хекса, поворотный, светло-бежевый, черный

14
В пути 518 шт.
Фотография товара Стул Эдди, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдди, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Стул Эдди, коричневый

10
  • черный, бордовый
  • коричневый, черный

Товар в корзине

Стул Fog с подушкой белый, деревянные ножки
Стул Fog с подушкой белый, деревянные ножки
от 5 990
7 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Арки М 90 чёрный/орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Арки М 90 чёрный/орех, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Стол Арки М 90 чёрный/орех

7
  • орех, слоновая кость
  • слоновая кость, светлое дерево
  • черный, светлое дерево
  • бежевый, светлое дерево
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Диван Луи, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790

Диван Луи

8
Фотография товара Стул барный Ольхан, белый, цвет основания белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, белый, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, белый, цвет основания белый

7
В наличии 16 шт.
Фотография товара Диван для кухни Итан 183, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван для кухни Итан 183, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
28 690

Диван для кухни Итан 183, светло-зеленый

15

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Банкетные стулья: как выбрать цвет каркаса и тип обивок?
Банкетные стулья: как выбрать цвет каркаса и тип обивок?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.07.2025 🎉 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10% НА ВЕСЬ БАНКЕТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ!
🎉 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10% НА ВЕСЬ БАНКЕТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 25.05.2026 Уличные стулья Чиедо
Уличные стулья Чиедо

Перейдите, чтобы узнать подробности