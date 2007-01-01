Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина700 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес9.85 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Тип ножекконусные
- Цветголубой, серый, черный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки480 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет