Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Rendi gray-blue / black, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Rendi gray-blue / black
15 оценок
13 890
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Rendi gray-blue / black - фото 1Стул на металлокаркасе Rendi gray-blue / black - фото 2Стул на металлокаркасе Rendi gray-blue / black - фото 3Стул на металлокаркасе Rendi gray-blue / black - фото 4Стул на металлокаркасе Rendi gray-blue / black - фото 5Стул на металлокаркасе Rendi gray-blue / black - фото 6Стул на металлокаркасе Rendi gray-blue / black - фото 7Стул на металлокаркасе Rendi gray-blue / black - фото 8Стул на металлокаркасе Rendi gray-blue / black - фото 9

Стул на металлокаркасе Rendi gray-blue / black

Артикул: CH-081-625
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - черный; Ширина - 64; Глубина - 70; Высота - 77; Ширина сиденья - 52; Глубина сиденья - 48; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес9.85 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекконусные
  • Цветголубой, серый, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул FRANKFURT NEW, серый, деревянные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул FRANKFURT NEW, серый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59047
6 690 ₽Оптовая цена

Стул FRANKFURT NEW, серый, деревянные ножки

26
В наличии 54 шт.
Фотография товара Стул Винус NEW, пластиковый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Винус NEW, пластиковый, черный

47
Распродажа
Фотография товара Стул Роза, оливковый, ножки - лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, оливковый, ножки - лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽

Стул Роза, оливковый, ножки - лак

43
Распродажа
Фотография товара Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99037
23 490 ₽Оптовая цена

Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит

26
В наличии 76 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Чилли черный / бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чилли черный / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09041
6 900 ₽Оптовая цена

Стул Чилли черный / бежевый

36
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от3 430

Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото

459
Фотография товара Стул Elbow серый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow серый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Стул Elbow серый, бежевый

11
В наличии 1 шт.
New
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, молочный

13
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, оливковый

13
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван West, коричневый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван West, коричневый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от157 390
Оптовая цена

Диван West, коричневый велюр

11
Фотография товара Стул PONTUS 360 град. поворот. KN01-05 Бежевый/ BZ1046-11 Бежевый/ Шоколадное золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PONTUS 360 град. поворот. KN01-05 Бежевый/ BZ1046-11 Бежевый/ Шоколадное золото, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стул PONTUS 360 град. поворот. KN01-05 Бежевый/ BZ1046-11 Бежевый/ Шоколадное золото

13
В пути 84 шт.
Фотография товара Диван Serene от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Serene, произведённого компанией ChiedoCover
от69 590
Оптовая цена

Диван Serene

57
Фотография товара Стул на металлокаркасе Моншау черный / velutto 49 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Моншау черный / velutto 49, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Стул на металлокаркасе Моншау черный / velutto 49

5
В наличии 1 шт.
Хит
Фотография товара Диван Matrix от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Matrix, произведённого компанией ChiedoCover
от31 59027
42 690 ₽

Диван Matrix

44
Распродажа
Фотография товара Стул складной Мармарис, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59022
4 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Мармарис, фиолетовый

44
Настоящее фото товара Диван Матрикс, черный, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Диван Матрикс, черный, трехместный

54
Фотография товара Мини-диван - "GAMMA" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини-диван - "GAMMA", произведённого компанией ChiedoCover
46 190
Оптовая цена

Мини-диван - "GAMMA"

68
Фотография товара Диван Макадо угловой белая эмаль, venous от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой белая эмаль, venous, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Макадо угловой белая эмаль, venous

95
Фотография товара Стул «Apriori S» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул «Apriori S» , произведённого компанией ChiedoCover
58 690
Оптовая цена

Стул «Apriori S»

47

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Джерими, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джерими, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Джерими, бежевый

12
Фотография товара Стул Ханна велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ханна велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Ханна велюр синий

26
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Стул Feston коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стул Feston коричневый

26
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый

5
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Karl темно-синий, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Karl темно-синий, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Стул Karl темно-синий, коричневый

13
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 100 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от40 89030
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 100 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка

15
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул обеденный Nordo, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Nordo, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Стул обеденный Nordo, бежевый

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Tale, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tale, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул Tale, красный

10
В наличии 237 шт.
New
Фотография товара Стул Теллинг шенилл серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Теллинг шенилл серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Стул Теллинг шенилл серый

11
В наличии 1 шт.В пути 12 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-коричневый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-коричневый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-коричневый / черный

13
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Стул на металлокаркасе Rendi gray-blue / black
Стул на металлокаркасе Rendi gray-blue / black
13 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван West, коричневый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван West, коричневый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от157 390
Оптовая цена

Диван West, коричневый велюр

11
Фотография товара Стул PONTUS 360 град. поворот. KN01-05 Бежевый/ BZ1046-11 Бежевый/ Шоколадное золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PONTUS 360 град. поворот. KN01-05 Бежевый/ BZ1046-11 Бежевый/ Шоколадное золото, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стул PONTUS 360 град. поворот. KN01-05 Бежевый/ BZ1046-11 Бежевый/ Шоколадное золото

13
В пути 84 шт.
Фотография товара Диван Serene от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Serene, произведённого компанией ChiedoCover
от69 590
Оптовая цена

Диван Serene

57
Фотография товара Стул на металлокаркасе Моншау черный / velutto 49 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Моншау черный / velutto 49, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Стул на металлокаркасе Моншау черный / velutto 49

5
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности