Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул В-610
Стул В-1
Стул В-2
Стул Волна, хром
Стул В-630
Стул В-630 Лайт
Стул В-630 Грейс
Стул Дэгни
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