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Стул Элайджа, бежевый - фото 1

Стул Элайджа, бежевый

Артикул: CH-051-068
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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