Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина450 мм
- Глубина430 мм
Стул Грация
Стул Прованс 3, деревянный
Кресло Элит
Стул кресло с мягкой спинкой
Стул Тюльпан, серый букле
Стул Диана велюр черный
Стул Чак серый
Стул Алекса велюр терракотовый
Стул Чендлер велюр зеленый
Кресло Шале велюр зеленый
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Подвесной светильник Puntes №1
Подвесной светильник Puntes №2
Подвесной светильник Puntes №3
Подвесной светильник Puntes №4
Стул пластиковый Air, белый
Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук
Кресло игровое TopChairs Renegade синее
Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро