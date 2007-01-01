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Настоящее фото товара Стул обеденный Хавана, светло-бежевый шенилл, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Хавана, светло-бежевый шенилл, черное основание
11 оценок
5 090
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Хавана, светло-бежевый шенилл, черное основание - фото 1Стул обеденный Хавана, светло-бежевый шенилл, черное основание - фото 2Стул обеденный Хавана, светло-бежевый шенилл, черное основание - фото 3Стул обеденный Хавана, светло-бежевый шенилл, черное основание - фото 4Стул обеденный Хавана, светло-бежевый шенилл, черное основание - фото 5Стул обеденный Хавана, светло-бежевый шенилл, черное основание - фото 6Стул обеденный Хавана, светло-бежевый шенилл, черное основание - фото 7

Стул обеденный Хавана, светло-бежевый шенилл, черное основание

Артикул: CH-088-434
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес5.57 кг
  • Максимальная нагрузка125 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки720 мм
  • Вес упаковки25.42 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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