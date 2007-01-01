Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина590 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес5.57 кг
- Максимальная нагрузка125 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки720 мм
- Вес упаковки25.42 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет