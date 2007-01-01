Характеристики товара
Описание
1. Эргономичная ортопедическая спинка
2. Большой выбор материалов для оформления сиденья и спинки, включая натуральную шерсть
3. Широкое эргономичное сиденье
4. Специальная форма переднего края сиденья
5. Оригинальные типы опор, разработанные специально для данной серии кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина510 мм
- Ширина сиденья650 мм
- Высота до сиденья410/500 мм
- Цветоранжевый
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет