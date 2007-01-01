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Стул Облако, кожзам, золотой - фото 1

Стул Облако, кожзам, золотой

Артикул: CH-074-941
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

1. Эргономичная ортопедическая спинка

2. Большой выбор материалов для оформления сиденья и спинки, включая натуральную шерсть

3. Широкое эргономичное сиденье

4. Специальная форма переднего края сиденья

5. Оригинальные типы опор, разработанные специально для данной серии кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина510 мм
  • Ширина сиденья650 мм
  • Высота до сиденья410/500 мм
  • Цветзолотой
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стул Облако, кожзам, золотой
Стул Облако, кожзам, золотой
от 15 490
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