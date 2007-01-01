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Стул Грация, бежевый - фото 1Стул Грация, бежевый - фото 2

Стул Грация, бежевый

Артикул: CH-074-926
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

1. Мягкие спинка и сиденье

2. Специальная форма переднего края сиденья для улучшения кровообращения

3. Прочный деревянный каркас с оригинальной формой ножек и перекладиной, поддерживающей спинку кресла

4. Кресло прекрасно вписывается в классический интерьер

5. Подходит для зон ожидания, переговорных, театров или кафе

6. Широкая цветовая гамма обивок и расцветок дерева

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки8.70 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул Грация, бежевый
от 12 690
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