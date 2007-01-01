Характеристики товара
Описание
1. Мягкие спинка и сиденье
2. Специальная форма переднего края сиденья для улучшения кровообращения
3. Прочный деревянный каркас с оригинальной формой ножек и перекладиной, поддерживающей спинку кресла
4. Кресло прекрасно вписывается в классический интерьер
5. Подходит для зон ожидания, переговорных, театров или кафе
6. Широкая цветовая гамма обивок и расцветок дерева
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина635 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки8.70 кг
- Объём упаковки0.34 м3
- Изделия стопируютсяНет