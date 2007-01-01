Характеристики товара
Описание
Современный стиль с декоративной отделкой Стул Одди Diamond — гармоничное решение для интерьеров в современном стиле с нотками минимализма. Его основное украшение — выразительная ромбовидная прострочка на спинке и сиденье, создающая объёмный рельеф и предотвращающая образование вмятин. Такая декоративная стяжка придаёт стулу утончённый облик, делая его не только функциональным, но и эстетичным акцентом в интерьере. Мягкая обивка выполнена из приятного на ощупь велюра насыщенного тёмно-серого цвета. Спинка эргономичной формы обеспечивает комфортную поддержку спины. Металлические ножки окрашены в черный цвет и устойчиво выдерживают нагрузку до 120 кг. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность. На ножках предусмотрены подпятники, которые защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Большое количество расцветок сиденья позволят подобрать стулья в тон интерьеру. Стандартная высота сиденья делает его универсальным вариантом для обустройства домашней обеденной зоны, так и для интерьера современного кафе или ресторана. Одди Diamond — это стиль, надёжность и комфорт в каждом элементе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина535 мм
- Высота835 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота посадочного места 460 мм
- Вес5 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера
- Допустимая нагрузка120
- Цветтемно-серый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки480 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики700
- Изделия стопируютсяНет