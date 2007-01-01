Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Одди Diamond велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Одди Diamond велюр тёмно-серый
6 оценок
4 920
Товар в корзине. Перейти
Стул Одди Diamond велюр тёмно-серый - фото 1Стул Одди Diamond велюр тёмно-серый - фото 2Стул Одди Diamond велюр тёмно-серый - фото 3Стул Одди Diamond велюр тёмно-серый - фото 4Стул Одди Diamond велюр тёмно-серый - фото 5Стул Одди Diamond велюр тёмно-серый - фото 6Стул Одди Diamond велюр тёмно-серый - фото 7

Стул Одди Diamond велюр тёмно-серый

Артикул: CH-080-474
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Флори-Б velvet венге black
Фотография товара Диван Флори-Б velvet венге black от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 2
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный стиль с декоративной отделкой Стул Одди Diamond — гармоничное решение для интерьеров в современном стиле с нотками минимализма. Его основное украшение — выразительная ромбовидная прострочка на спинке и сиденье, создающая объёмный рельеф и предотвращающая образование вмятин. Такая декоративная стяжка придаёт стулу утончённый облик, делая его не только функциональным, но и эстетичным акцентом в интерьере. Мягкая обивка выполнена из приятного на ощупь велюра насыщенного тёмно-серого цвета. Спинка эргономичной формы обеспечивает комфортную поддержку спины. Металлические ножки окрашены в черный цвет и устойчиво выдерживают нагрузку до 120 кг. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность. На ножках предусмотрены подпятники, которые защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Большое количество расцветок сиденья позволят подобрать стулья в тон интерьеру. Стандартная высота сиденья делает его универсальным вариантом для обустройства домашней обеденной зоны, так и для интерьера современного кафе или ресторана. Одди Diamond — это стиль, надёжность и комфорт в каждом элементе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Меган велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Меган велюр бежевый

26
Фотография товара Стул Меган, велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Меган, велюр темно-серый

26
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES M БИРЮЗОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES M БИРЮЗОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES M БИРЮЗОВЫЙ

108
Фотография товара Стул Quinn бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quinn бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена

Стул Quinn бежевый

45
Фотография товара Стул Орион черный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орион черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Орион черный, пластиковый

44
В наличии 95 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ника вращающийся велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ника вращающийся велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99041
18 490 ₽Оптовая цена

Стул Ника вращающийся велюр изумрудный

26
В наличии 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Aldo blue / wood от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aldo blue / wood, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99024
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Aldo blue / wood

32
Фотография товара Стул вращающийся Сеул велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Сеул велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Стул вращающийся Сеул велюр светло-серый

26
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло Cloth от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cloth, произведённого компанией ChiedoCover
от61 490
Оптовая цена

Кресло Cloth

31
Фотография товара Стул Мия, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мия, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Мия, зеленый

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лестер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лестер, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090

Стол Лестер

42
Фотография товара Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от129 990
Оптовая цена

Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас

37
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Глазго большой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Глазго большой, произведённого компанией ChiedoCover
от45 99043
79 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Глазго большой

26
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Дилан бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от8 2905
8 690 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Дилан бетон

33
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Stork Дуб Канзас/ Вольфрам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Stork Дуб Канзас/ Вольфрам, произведённого компанией ChiedoCover
от15 29035
23 290 ₽Оптовая цена

Стол Stork Дуб Канзас/ Вольфрам

33
В наличии 21 шт.
Фотография товара Стол кофейный Колорадо, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кофейный Колорадо, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стол кофейный Колорадо, серый

32
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19011
4 690 ₽

Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный

458
В наличии 24 шт.В пути 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
20 99031
29 990 ₽Оптовая цена

Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево

26
В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 1600x900, произведённого компанией ChiedoCover
49 490
Оптовая цена

Стол CОРРЕНТО, 1600x900

50
Фотография товара Раздвижной обеденный стол Montel, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раздвижной обеденный стол Montel, серый, произведённого компанией ChiedoCover
100 890
Оптовая цена

Раздвижной обеденный стол Montel, серый

6
В наличии 11 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Дженни букле, бежево-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дженни букле, бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Дженни букле, бежево-серый

26
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул Рич, Орех/Ромб Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рич, Орех/Ромб Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Рич, Орех/Ромб Бежевый

10
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стул Oslo, пурпурный, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Стул Oslo, пурпурный

10
В наличии 60 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Flow, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Flow, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Flow, темно- серый

13
Фотография товара Стул с подлокотниками Flow, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Flow, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Flow, черный

11
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), оранжевый

12
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), голубой

7
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), темно-синий

15
Фотография товара Стул Inoske, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Inoske, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стул Inoske, серо-бежевый

26
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул обеденный Квинси велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Квинси велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул обеденный Квинси велюр синий

9

Товар в корзине

Стул Одди Diamond велюр тёмно-серый
Стул Одди Diamond велюр тёмно-серый
4 920
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лестер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лестер, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090

Стол Лестер

42
Фотография товара Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от129 990
Оптовая цена

Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас

37
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Глазго большой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Глазго большой, произведённого компанией ChiedoCover
от45 99043
79 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Глазго большой

26
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Дилан бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от8 2905
8 690 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Дилан бетон

33
В наличии 21 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности