Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Полубарный Бриф DD велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Полубарный Бриф DD велюр тёмно-серый
10 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Полубарный Бриф DD велюр тёмно-серый - фото 1Стул Полубарный Бриф DD велюр тёмно-серый - фото 2Стул Полубарный Бриф DD велюр тёмно-серый - фото 3Стул Полубарный Бриф DD велюр тёмно-серый - фото 4

Стул Полубарный Бриф DD велюр тёмно-серый

Артикул: CH-080-580
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Бриф DD привлекает с первого взгляда своим лаконичным и в то же время выразительным дизайном. Обивка из мягкого износостойкого велюра добавляет уют и теплоту, а округлая форма спинки и сиденья не только эстетична, но и обеспечивает комфортную посадку. Благодаря слегка изогнутой спинке, стул поддерживает естественную посадку. Мягкое сиденье на прочном стальном каркасе позволяет удобно расположиться, а перекладина для ног служит надежной опорой и делает посадку ещё более комфортной. Прочные чёрные ножки из стали обеспечивают уверенную устойчивость и выдерживают нагрузку до 120 кг, сохраняя при этом лёгкость внешнего облика. На концах ножек предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин. Благодаря возможности стопировки, стулья удобно хранить и перемещать, что особенно актуально для заведений с высокой проходимостью. Бриф DD — удачный выбор как для дома, так и для коммерческих пространств. Он отлично подойдёт для кухни, барной стойки, обеденной зоны, а также кафе, ресторанов и лаунж-пространств, где важны и эстетика, и функциональность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья680 мм
  • Высота посадочного места 680 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки210 мм
  • Вес упаковки14.40 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики970
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Brandy-X графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy-X графит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89038
11 090 ₽Оптовая цена

Стул Brandy-X графит

66
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Marco, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Marco, белый

112
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул Меган велюр пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Меган велюр пыльно-синий

26
Фотография товара Стул Halmar, серый/ дуб медовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar, серый/ дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стул Halmar, серый/ дуб медовый

67
Фотография товара Стул Halmar Karnaval, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Karnaval, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Стул Halmar Karnaval, бежевый

63
Фотография товара Стул Алексис велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Алексис велюр зеленый

26
В наличии 36 шт.В пути 18 шт.
Фотография товара Стул Копенгаген темно-зеленый бархат ножки под темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Копенгаген темно-зеленый бархат ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Копенгаген темно-зеленый бархат ножки под темное дерево

54
Фотография товара Стул Marco, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Marco, бежевый

51
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный лофт-13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный лофт-13, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39013
6 190 ₽

Стул барный лофт-13

46
Распродажа
Фотография товара Стул 06113АМ красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽Оптовая цена

Стул 06113АМ красный

6
В наличии 64 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Рондо белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Рондо белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стол Рондо белый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол АРКОС 12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 12, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена

Стол АРКОС 12

33
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 100, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 100, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от21 79025
28 690 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 100, Натуральное дерево

5
В наличии 4 шт.
Хит
Фотография товара Комплект мебели стол Лофт-4, 3 стула Роквелл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели стол Лофт-4, 3 стула Роквелл, произведённого компанией ChiedoCover
от49 99010
54 990 ₽

Комплект мебели стол Лофт-4, 3 стула Роквелл

80
Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от52 190
Оптовая цена

Стол обеденный Кенвуд

30
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стол деревянный Дорсет молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дорсет молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена

Стол деревянный Дорсет молочный

49
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
Фотография товара Стол Монте М 100, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте М 100, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена

Стол Монте М 100, Натуральное дерево

15
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол деревянный Сайрус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Сайрус, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Стол деревянный Сайрус

34
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 100, Натуральное дерево/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 100, Натуральное дерево/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 79021
28 690 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 100, Натуральное дерево/Слоновая кость

12
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Adams, California 912 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Adams, California 912, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Стул Adams, California 912

12
Распродажа
Фотография товара Полубарный стул Joan, черный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Joan, черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
20 49019
25 290 ₽Оптовая цена

Полубарный стул Joan, черный, золотой

5
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул Raw Steel от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Raw Steel, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул Raw Steel

8
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Lord, серый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
4 49016
5 290 ₽

Стул Lord, серый, пластик

5
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Стул Greentown, капучино, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Greentown, капучино, экокожа

6
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), зеленый

15
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49060
6 190 ₽

Стул Tolix, золото

10
New
Настоящее фото товара Стул DIANA VBP-207 античный бежевый, велюр / латте каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 09038
14 590 ₽

Стул DIANA VBP-207 античный бежевый, велюр / латте каркас

12
В наличии 94 шт.
New
Фотография товара Стул ANABEL 360 град. поворот Зеленый F07-003-01 / MONTECRISTO 8421 / серый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ANABEL 360 град. поворот Зеленый F07-003-01 / MONTECRISTO 8421 / серый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 19046
29 490 ₽

Стул ANABEL 360 град. поворот Зеленый F07-003-01 / MONTECRISTO 8421 / серый каркас

11
В наличии 61 шт.
New
Фотография товара Стул обеденный Флорео букле бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Флорео букле бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Стул обеденный Флорео букле бежевый

12
В наличии 11 шт.

Товар в корзине

Стул Полубарный Бриф DD велюр тёмно-серый
Стул Полубарный Бриф DD велюр тёмно-серый
7 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Рондо белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Рондо белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стол Рондо белый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол АРКОС 12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 12, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена

Стол АРКОС 12

33
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 100, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 100, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от21 79025
28 690 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 100, Натуральное дерево

5
В наличии 4 шт.
Хит
Фотография товара Комплект мебели стол Лофт-4, 3 стула Роквелл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели стол Лофт-4, 3 стула Роквелл, произведённого компанией ChiedoCover
от49 99010
54 990 ₽

Комплект мебели стол Лофт-4, 3 стула Роквелл

80

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности