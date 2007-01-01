Характеристики товара
Описание
Анатомическая форма сиденья и небольшие подлокотники обеспечивают максимальное удобство и комфорт. Металлические ножки выдерживают значительные нагрузки. Подпятники на ножках не испортят напольное покрытие и предохраняют от скольжения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина625 мм
- Глубина560 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья435 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес7.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки8.2 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет