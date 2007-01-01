Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Амелия велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Амелия велюр коричневый
6 оценок
4 700
Стул Амелия велюр коричневый - фото 1Стул Амелия велюр коричневый - фото 2Стул Амелия велюр коричневый - фото 3Стул Амелия велюр коричневый - фото 4

Стул Амелия велюр коричневый

Артикул: CH-080-659
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья475 мм
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Стул Амелия выполнен в современном стиле с лаконичным и элегантным дизайном, который легко впишется в любой интерьер. Каркас изготовлен из прочного металла, что обеспечивает устойчивость и долговечность. Обивка из мягкого бежевого велюра придаёт стулу изысканность и уют, а антивандальные свойства велюра защищают его от повреждений и царапин, что особенно важно для владельцев домашних животных. Широкая спинка и отсутствие подлокотников делают стул удобным для любой посадки, создавая дополнительное пространство для свободы движений. Мягкие сиденье и спинка позволяют чувствовать себя комфортно даже при длительном сидении. Высота сиденья составляет 46 см, что подходит для стандартных обеденных столов и обеспечивает удобное расположение. Максимальная нагрузка стула — 120 кг, что говорит о его прочности и надёжности. Ножки стула оснащены подпятниками, которые защищают пол от царапин и обеспечивают устойчивость, исключая скольжение. Стул Амелия станет отличным выбором для дома, кафе или офиса, добавляя стиль и комфорт в любую обстановку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья475 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота посадочного места 450 мм
  • Вес4.25 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки230 мм
  • Вес упаковки18.70 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики810
  • Изделия стопируютсяНет
