Конструкция:
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях.
Регулировка высоты (газлифт)
Каркас металлический хромированный
Подлокотники хромированные с кожаными накладками
Материал обивки: кожа PU
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обивка Кожа PU
Подлокотники Хромированный металл с кожаными накладками
Механизм качания Топ-ган люкс
Крестовина Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид
Цвет Коричневый
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 55x59x97 см
Высота спинки 44 см
Высота от пола до сиденья 45-53 см
Ширина сиденья 43 см
Глубина сиденья 46 см
Габариты коробки 78х65х50 см
Объем коробки 0,16
Высота кресла 89-97 см
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб
Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Стул Патрик 20мм с подлокотниками
Стул Carol, терракотовый