Кресло College CLG-617 LXH-B Brown

7 оценок

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Кресло College CLG-617 LXH-B Brown

4.9
11 590 ₽
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Предыдущий товар в категории Кресло College H-8078F-5/Beige
Кресло College H-8078F-5/Beige
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Кресло College CLG-617 LXH-B Beige

Характеристики товара

Описание

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях.
Регулировка высоты (газлифт)
Каркас металлический хромированный
Подлокотники хромированные с кожаными накладками
Материал обивки: кожа PU


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обивка Кожа PU
Подлокотники Хромированный металл с кожаными накладками
Механизм качания Топ-ган люкс
Крестовина Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид
Цвет Коричневый
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 55x59x97 см
Высота спинки 44 см
Высота от пола до сиденья 45-53 см
Ширина сиденья 43 см
Глубина сиденья 46 см
Габариты коробки 78х65х50 см
Объем коробки 0,16
Высота кресла 89-97 см

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