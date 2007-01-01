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Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый - фото 1Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый - фото 2Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый - фото 3Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый - фото 4

Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый

Артикул: CH-071-291
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный обеденный стул Masey — идеальное решение для уютного интерьера.

Материалы и исполнение. Стул изготовлен из высококачественных материалов. Мягкое сиденье и спинка обтянуты рогожкой, которая приятна на ощупь и устойчива к износу. Каркас и ножки выполнены из прочного металла с черным покрытием, обеспечивающим устойчивость и долговечность.

Дизайн и декоративные элементы. Лаконичные линии каркаса и слегка изогнутые подлокотники подчеркивают современный стиль модели. Мягкая обивка спинки и сиденья обеспечивает комфорт при длительном использовании, а минималистичный дизайн позволяет стулу гармонично вписываться в любой интерьер. Черные ножки визуально облегчают конструкцию, создавая ощущение легкости.

Функциональность и место использования. Благодаря прочной конструкции стул выдерживает нагрузку до 100 кг. Идеально подходит для кухни, балкона, кафе или дачи, добавляя уют и комфорт в любое пространство.

Стул Masey сочетает в себе стиль, удобство и надежность, делая его отличным выбором для повседневного использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина558 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья445 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.95 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки28.80 кг

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