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Настоящее фото товара Кресло офисное LIBRA рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное LIBRA рогожка серый
26 оценок
11 69050
22 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное LIBRA рогожка серый - фото 1Кресло офисное LIBRA рогожка серый - фото 2Кресло офисное LIBRA рогожка серый - фото 3Кресло офисное LIBRA рогожка серый - фото 4Кресло офисное LIBRA рогожка серый - фото 5Кресло офисное LIBRA рогожка серый - фото 6Кресло офисное LIBRA рогожка серый - фото 7
Распродажа

Кресло офисное LIBRA рогожка серый

Артикул: CH-050-926
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина535 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло офисное LIBRA белый пластик обивка из серой рогожки крестовина металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина535 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Вес8.25 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки575 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Вес упаковки10.35 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики600
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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