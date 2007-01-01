Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло офисное LIBRA белый пластик обивка из серой рогожки крестовина металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина535 мм
- Глубина600 мм
- Высота810 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья485 мм
- Вес8.25 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки575 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Вес упаковки10.35 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Габариты упаковки для логистики600
- Изделия стопируютсяНет