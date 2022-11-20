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Кресло офисное LIBRA рогожка серый

Артикул: CH-050-926
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичное компьютерное кресло Libra в современном стиле. Эта уникальная модель будет прекрасно смотреться как в высокотехнологичной обстановке хай-тек, так и в помещении, оформленном в скандинавском стиле. Белая спинка изготовлена из прочного PP-пластика, внутренняя обивка и подушка на сиденье – из рогожки в сером цвете. Крестовина выполнена из металла, окрашенного порошковой краской в черном оттенке. Кресло оборудовано колесиками для более удобного пользования. Высота сиденья не регулируется и составляет 48,5 см. Максимальная нагрузка до 150 кг.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 60*57,5*52
Вес брутто: 10,350
Объем: 0,179

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Вес8.25 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки575 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки10.35 кг

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